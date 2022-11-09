Осталось немного. Почему Россия развалится из-за Пригожина — военный эксперт 9 ноября, 14:37 Открытие ЧВК Вагнер Центра Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, 4 ноября (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ объяснил, почему Россия скоро развалится из-за «повара Путина» Евгения Пригожина.

В интервью Радио НВ Жданов подчеркнул, что Пригожин фактически создает параллельное государство в РФ.

«Да, действительно, это фактически создание параллельной государственной машины, государственной системы управления. Государство, особенно тоталитарное, всегда имеет монополию на право применения силы. Если эта монополия нарушена, то ждите, когда это государство развалится. До ее развала или свержения остался незначительный промежуток времени», — сказал военный эксперт.

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Ранее рост влияния Пригожина и «региональных вассалов типа Кадырова», которые создают альтернативу официальным политическим институтам, называл признаком приближения России к пропасти политолог Николай Давыдюк.

А Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин утверждал, что группа Вагнера — это параллельная армия РФ, а открытие Вагнер Центра в Санкт-Петербурге указывает на то, что Пригожин создает свою параллельную империю.

По данным созданного Силами спецопераций Центра национального сопротивления, в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия, Пригожин обвиняет в провалах российской армии главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По информации Центра нацсопротивления, Пригожин считает, что Шойгу должен «понести ответственность»