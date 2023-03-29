«Они все об этом говорят». Данилов заявил, что существует фонотека с критическими разговорами российской элиты о Путине и войне 29 марта, 13:08 Критика российского диктатора Владимира Путина среди представителей российской элиты очень распространена, уверен Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Radio NV о существовании фнотеки с разговорами представителей российской элиты, в которых они критикуют российского диктатора Владимира Путина.

Комментируя в эфире Radio NV недавно обнародованную аудиозапись разговора якобы российского продюсера Иосифа Пригожина с бывшим членом Совета фередерации РФ, миллиардером Фархадом Ахмедовым, Данилов заявил:

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«Представьте себе: у кого-то есть фонотека всех этих разговоров. И когда они начнут потихоньку все больше быть публичным, там дрогнет ближайшее окружение [Путина]. Я больше, чем уверен, что они такие же разговоры имели и после 24 февраля, и в течение этого года. Они все об этом говорят. Страх не дает им об этом публично говорить, но поверьте, таких разговоров там больше, чем достаточно».

В конце марта в Сети появилась запись разговора двух человек, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре они беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну».

Под критику попала вся верхушка российских властей. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что силовой блок Кремля пытается списать провалы российской армии на главу минобороны Сергея Шойгу.

Пригожин и Ахмедов в панике задают вопрос, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Собеседники откровенно называют власть Кремля преступниками и обвиняют их в том, что они лишили страну будущего.

Иосиф Пригожин в комментарии пропагандистскому изданию МК заявил, что его голос «сфабрикован с помощью современных технологий».

«Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», - заявил Пригожин.

Ахмедов появление записи пока не комментировал.