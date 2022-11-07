Россия прошла рубикон и начнет сыпаться — Огрызко 7 ноября, 19:42 Грузовик с рашистским символом Z рядом с бизнес-центром нелегальной ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ заявил, что Россия уже прошла рубикон и ее крах необратим.

«Наши западные партнеры не хотят думать над тем, что сегодняшняя Россия рассыпается. Некоторые из них еще так же думают, что „согласимся на какого-нибудь Мутина вместо Путина“, лишь бы Россия сохранилась и чтобы была единым целым. Но такого уже не будет. Они не хотят забираться в глубину анализа происходящего в самой России. Они не хотят понимать, что Россия не может остаться такой, как она есть, потому что она уже прошла рубикон», — сказал Огрызко Радио НВ.

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Экс-глава МИДа сказал, что позиция Запада напоминает ему время перед распадом СССР.

«К нам тогда приезжали западные лидеры и говорили, что надо держаться Горбачева, потому что он хороший и СССР — это очень хорошая штука. А оно развалилось, потому что для этого были объективные [причины]», — напомнил он.

По словам Огрызко, таким же образом сегодняшняя Россия «подошла к тому моменту, когда уже есть объективные [обстоятельства], которые не могут быть устранены тем или иным политическим лидером или той или иной политической группой», и «идет к своему краху».

«Думаю, что нам сейчас нужно доносить эту простую истину до голов, в частности наших западных партнеров, которые нас призывают периодически, что нужно разговаривать с Путиным (это тактика, не стратегия). Я надеюсь, что это не будет трендом в западной политике, потому что для них будет лучше, если нынешняя Россия навсегда уйдет в историю», — подытожил дипломат.

Скорый распад России в августе предсказывал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

А Огрызо утверждал, что Россия распадется в течение двух лет еще в мае.