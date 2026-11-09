Войска страны-агрессора России используют фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать «захват» городов, которые они не контролируют, сообщает Financial Times.

На одном из таких видео демонстрировался якобы контроль над Добропольем в Донецкой области — о захвате которого оккупанты доложили диктатору Владимиру Путину еще в октябре. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, солдат размахивает российским триколором из окна поврежденного здания.

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Фото: Скриншот видео / Минобороны РФ

«Флаг на видео внезапно меняет положение, словно его вдруг прикрепили к флагштоку за противоположный край. Такой сбой невозможно объяснить сжатием или артефактами сенсора камеры. Несомненно, этот фрагмент был подделан», — отметил руководитель российской OSINT-группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

Спустя почти три недели после того, как Путин объявил о захвате Доброполья, Силы обороны Украины всё ещё удерживают позиции в городе, говорится в материале.

«Такие видео — часть более широкой информационной кампании или кампании когнитивной войны, направленной на то, чтобы представить победу России в Украине как неизбежную», — отметил руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Дэниел Мили.

Всего ISW выявил 35 дипфейков, опубликованных российскими подразделениями и прокремлевскими блогерами, которые, вероятно, были созданы или изменены с помощью ИИ. Многие из этих роликов содержат явные аномалии, такие как солдаты с неестественными пропорциями тела или люди и флаги, внезапно исчезающие в листве.

Милли считает, что создание и распространение дипфейков — дело рук отдельных воинских подразделений РФ, а не централизованно организованная кампания. При этом Минобороны России распространило некоторые из них, несмотря на признаки того, что они были изменены.

По словам людей, знакомых с Путиным, его требование одержать победу на поле боя всякой цено побудило военачальников преувеличивать успехи и приписывать себе мифические завоевания, пишет FT.

«Когда кто-то говорит, что захватил населенный пункт, он хвастается этим перед полковником, тот — перед генералом, генерал — перед генерал-лейтенантом, который, в свою очередь, хвастается перед Генеральным штабом, а тот — перед главнокомандующим. К тому времени, как они заканчивают докладывать, они уже отступают», — сказал один из собеседников издания.

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Последующие приказы основываются на удержании и захвате следующего населенного пункта, но армии РФ там в это время уже нет. Вот почему «Сталин расстреливал людей за такое», рассказал собеседник.

Некоторые российские военкоры признали, что подразделения армии страны-агрессора используют дипфейки, открыто насмехаясь над этим. Часто российские войска создают и распространяют фейковые видео, находясь под давлением из-за неудач на фронте, пишет FT.

На видео, опубликованном военным блогером Divgen в июле, был запечатлен солдат с триколором — предположительно, возле села Белый Колодезь в Харьковской области. Однако фигура человека выглядела неестественно крупной, прежде чем внезапно исчезнуть. Неделю спустя Минобороны РФ объявило об «освобождении» Белого Колодезя, хотя украинская армия сообщала, что российские войска оставались в 10 км от села.

Москва, вероятно, продолжит раздувать свои вымышленные успехи, отметила старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массико.

«Разрыв между заявлениями [и реальностью] продолжает увеличиваться. Кремль не испытывает внутреннего давления, вынуждающего предоставлять точные данные или корректировать эти заявления», — сказала она.

20 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Доброполье в Донецкой области находится под контролем Украины, а сообщения о его захвате российскими войсками не соответствуют действительности.

В Нацгвардии также сообщали о контроле над пригородами Доброполья — селами Золотой Колодезь, Петровка и Новотроицкое. По словам военных, россияне пытаются проникать в отдельные села поодиночке, чтобы сфотографироваться или снять видео с триколором и выдать это за доказательство захвата.