«Был такой форум». Распадется ли Россия на десятки государств — отвечает экс-депутат Госдумы 1 сентября, 20:01 Строящийся небоскреб, подсвеченный в цвета российского флага, в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший депутат Госдумы РФ, а теперь гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ оценил вероятность того, что Россия распадется на десятки государств.

Отвечая на комментарий о том, что, если Россия станет демократической она распадется на 32 или 43 государства, как говорили на последнем форуме свободных народов России, прошедшем в Праге, Пономарев сказал Радио НВ, что, по его мнению, такой сценарий не очень вероятен.

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«Есть разные отношения к этому. Был такой форум, где были разные сепаратисты, у которых есть такое мнение о многих разных государствах. По-моему, это не очень вероятный сценарий. Во-первых, я не вижу сейчас предпосылок для этого. Многие регионы являются преимущественно получателями помощи от центра, а не донорами. И для них такое обособление может быть очень тяжелым и даже опасным», — сказал бывший депутат Госдумы.

При этом он признал, что некоторые регионы РФ «с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство».

«Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом», — предположил Пономарев.

По его словам, народы должны будут сами определиться, хотят ли они существовать внутри российского государства.

Скорый распад России в августе предсказывал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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