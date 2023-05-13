Заменить Путина. Возможно ли устранение диктатора, что тогда будет происходить в РФ и кто будет рваться к власти — интервью с Бугайским

13 мая, 07:40
NV Премиум
Поделиться:
Исследователь истории российской власти и государства Януш Бугайский утверждает, что Россия уже давно превратилась в failed state, которую ожидает крах имперского режима. (Фото:Наталья Кравчук)

Исследователь истории российской власти и государства Януш Бугайский утверждает, что Россия уже давно превратилась в failed state, которую ожидает крах имперского режима. (Фото:Наталья Кравчук)

Автор: Ольга Духнич

Януш Бугайский, авторитетный в Вашингтоне аналитик по Восточной Европе, — о вероятности распада России, отстранении Путина и о том, почему этого так боится Запад.

С Янушем Бугайским, авторитетным в США экспертом по Восточной и Центральной Европе и сотрудником влиятельного вашингтонского аналитического центра Jamestown Foundation, NV встречается в Киеве. Сюда Бугайский приехал презентовать украинский перевод своей книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России .

Видео дня

Мощная и объемная работа, которую Бугайский закончил еще в 2003 году, оказалось пророческой. На 480 страницах тщательного анализа России американский исследователь объясняет, почему в современном виде она не сможет существовать долго и утверждает, что уже в первые десятилетия ХХI века Запад должен быть готов к ее окончательной фрагментации и распаду.

В пространном разговоре с NV Бугайский рассказывает, как война в Украине ускорила процессы распада России, что, наконец, в этом направлении происходит и как западные страны сегодня воспринимают реальность такого развития событий.

— Вы написали книгу о России как о failed state (несостоятельном государстве), но это несостоятельное государство, как видим, остается достаточно стабильным, даже несмотря на разрушительную и бессмысленную войну, которую ведет. Как бы вы описали функционирование России и что делает ее устойчивой даже сейчас?

Теги:   США Россия Владимир Путин Европа Ядерное оружие Российская оппозиция Война в Украине распад России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X