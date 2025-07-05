Российское военно-политическое руководство пытается привлечь новых участников к войне против Украины . По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, очередной страной, к которой Москва обращается за «помощью», стал Лаос.

Об этом ГУР МО сообщило в Telegram.

Отмечается, что кроме масштабного привлечения наемников из стран Африки, Азии и военных подразделений КНДР, Кремль продвигает идею участия так называемых партнеров в войне под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной регионах РФ.

В частности, оккупанты вынашивают планы привлечь инженерные подразделения Народной армии Лаоса к разминированию территорий в Курской области России. По информации ГУР, сейчас речь идет о возможной отправке до 50 саперов.

Кроме того, Лаос оказывает безвозмездную помощь России, организуя реабилитацию раненых российских военных, участвовавших в войне против Украины.

По данным украинской разведки, под прикрытием гуманитарной риторики РФ пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории и фактически использует его для поддержки боевых действий.

21 июня ГУР сообщало, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Отмечалось, что их «заманивают» быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.

В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек благодаря контрактникам, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.