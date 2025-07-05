Кремль пытается втянуть Лаос в войну против Украины — ГУР
Россия пытается привлечь новые страны к войне против Украины, утверждает ГУР (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)
Российское военно-политическое руководство пытается привлечь новых участников к войне против Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, очередной страной, к которой Москва обращается за «помощью», стал Лаос.
Об этом ГУР МО сообщило в Telegram.
Отмечается, что кроме масштабного привлечения наемников из стран Африки, Азии и военных подразделений КНДР, Кремль продвигает идею участия так называемых партнеров в войне под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной регионах РФ.
В частности, оккупанты вынашивают планы привлечь инженерные подразделения Народной армии Лаоса к разминированию территорий в Курской области России. По информации ГУР, сейчас речь идет о возможной отправке до 50 саперов.
Кроме того, Лаос оказывает безвозмездную помощь России, организуя реабилитацию раненых российских военных, участвовавших в войне против Украины.
По данным украинской разведки, под прикрытием гуманитарной риторики РФ пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории и фактически использует его для поддержки боевых действий.
21 июня ГУР сообщало, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Отмечалось, что их «заманивают» быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.
В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек благодаря контрактникам, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.
До конца 2025 года Москва намерена привлечь в оккупационные войска еще 300−400 тысяч человек, сообщал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.