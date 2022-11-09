Обойти санкции любой ценой. Россия пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины — ISW 9 ноября, 04:41 Кремль (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Кремль пытается в тайне приобрести снаряды для использования в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение внутренних запасов», — отметили аналитики.

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В отчете ISW указывается, что 20 августа Москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136.

«Иран продолжает поставлять Москве беспилотники типа Мохаджер, Араш и Шахед по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании», — информируют специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса руководство РФ продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и использует транзакции в криптовалюте, чтобы избежать отслеживания.

«В совокупности эти отчеты свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции», — подытожили аналитики.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Позже представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Минобороны США не имеет информации о передаче Ираном баллистических ракет России.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что у Украины нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». По данным украинской разведки, Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, а и о беспилотниках.