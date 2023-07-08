Путину нужно жестко менять верхушку, но у него нет сил — руководитель Украинского института будущего

8 июля, 12:55
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Российский диктатор Владимир Путин не решится на массовую чистку во власти после бунта Евгения Пригожина, считает Вадим Денисенко (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не решится на массовую чистку во власти после бунта Евгения Пригожина, считает Вадим Денисенко (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Radio NV высказал мнение, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно сейчас жестко сменить верхушку власти в России, но у него нет для этого сил.

«Систему, в принципе, ее нужно жестко менять. Нужно поменять всю верхушку, перечистить среднее звено, дать возможности майорам подняться до должностей как минимум полковников, а то и генералов», — сказал Денисенко в эфире Radio NV.

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В то же время, он отметил, что для массовых чисток в российской системе власти нужно иметь огромную политическую волю и энергию и «понимать, что за тобой стоит аппарат, который тебя не сдаст».

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«А поход Пригожина показал, что аппарат будет молчать до последнего. И, в принципе, 70-летние деды не делают такие глобальные зачистки. То есть, здесь нужна молодая кровь, которая бы могла и готова была бы играть в эти игры, считая, что дальше это будет для них трамплином в их жизни. Поэтому, собственно говоря, когда сейчас кто-то говорит о том, что повторится 1937 год — нет, он не повторится, потому что Путин не имеет сил. Он боится 1937 года и у него нет сил для этого», — считает руководитель Украинского института будущего.

Денисенко прогнозирует, что в российской власти будут «локальные зачистки на уровне каких-то Суровикиных», однако они не приведут к серьезным изменениям или расколам в системе.

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«Путин попытается зацементировать эту систему, которая разваливается. На определенное время, на краткосрочную перспективу, очевидно, все же ему удастся ее каким-то образом то ли стабилизировать, то ли просто сделать видимость, что все нормально», — считает он.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявлял в эфире Radio NV, что поход главаря террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на Москву на самом деле является спектаклем Кремля.

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По его словам, целью якобы фейкового мятежа Пригожина было «проверить, кто и что будет там делать».

«И сейчас, конечно, он (Владимир Путин — ред.) идентифицировал потенциальных предателей, идентифицировал людей в правительстве, которые при первой опасности свалили из России. Он идентифицировал военных, которые готовы его предать. Я и так считаю, что будет такая огромная чистка сейчас в рядах военных, в правительстве, в бизнес-элитах. То есть это будет закручивание гаек в будущем. И это такой повод для этого», — объяснил Пономарев, отметив, что «люди под Путиным» не должны были знать о якобы договоренности Путина и Пригожина.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Бунт Частная военная компания Вагнера Восстание Евгений Пригожин радио NV

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