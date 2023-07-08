Путину нужно жестко менять верхушку, но у него нет сил — руководитель Украинского института будущего 8 июля, 12:55 Российский диктатор Владимир Путин не решится на массовую чистку во власти после бунта Евгения Пригожина, считает Вадим Денисенко (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Radio NV высказал мнение, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно сейчас жестко сменить верхушку власти в России, но у него нет для этого сил.

«Систему, в принципе, ее нужно жестко менять. Нужно поменять всю верхушку, перечистить среднее звено, дать возможности майорам подняться до должностей как минимум полковников, а то и генералов», — сказал Денисенко в эфире Radio NV.

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В то же время, он отметил, что для массовых чисток в российской системе власти нужно иметь огромную политическую волю и энергию и «понимать, что за тобой стоит аппарат, который тебя не сдаст».

«А поход Пригожина показал, что аппарат будет молчать до последнего. И, в принципе, 70-летние деды не делают такие глобальные зачистки. То есть, здесь нужна молодая кровь, которая бы могла и готова была бы играть в эти игры, считая, что дальше это будет для них трамплином в их жизни. Поэтому, собственно говоря, когда сейчас кто-то говорит о том, что повторится 1937 год — нет, он не повторится, потому что Путин не имеет сил. Он боится 1937 года и у него нет сил для этого», — считает руководитель Украинского института будущего.

Денисенко прогнозирует, что в российской власти будут «локальные зачистки на уровне каких-то Суровикиных», однако они не приведут к серьезным изменениям или расколам в системе.

«Путин попытается зацементировать эту систему, которая разваливается. На определенное время, на краткосрочную перспективу, очевидно, все же ему удастся ее каким-то образом то ли стабилизировать, то ли просто сделать видимость, что все нормально», — считает он.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявлял в эфире Radio NV, что поход главаря террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на Москву на самом деле является спектаклем Кремля.

По его словам, целью якобы фейкового мятежа Пригожина было «проверить, кто и что будет там делать».

«И сейчас, конечно, он (Владимир Путин — ред.) идентифицировал потенциальных предателей, идентифицировал людей в правительстве, которые при первой опасности свалили из России. Он идентифицировал военных, которые готовы его предать. Я и так считаю, что будет такая огромная чистка сейчас в рядах военных, в правительстве, в бизнес-элитах. То есть это будет закручивание гаек в будущем. И это такой повод для этого», — объяснил Пономарев, отметив, что «люди под Путиным» не должны были знать о якобы договоренности Путина и Пригожина.