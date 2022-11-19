Поддержка финансирования войны. Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств — разведка Британии 19 ноября, 09:46 Российские расходы на оборону значительно возросли после полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Россия осуществила крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей ($13,6 млрд). Так она поддерживает увеличение расходов на оборону, значительно возросших после полномасштабного вторжения в Украину.



Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за 19 ноября.

По его данным, в 2023 году РФ запланировала потратить на «национальную оборону» около 5 триллионов рублей ($84 миллиарда), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на следующий год, который объявили в 2021-м.

Видео дня

«Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что министерство финансов России считает текущие условия относительно благоприятными, но ожидает все большей неопределенности в фискальной среде в течение следующего года», — пояснили в британской разведке.

За 21 год правления диктатор Владимир Путин потратил на свою армию более $1,1 трлн, Россия стала одним из мировых лидеров по уровню военизированности госбюджета. Минфину РФ запрещено сокращать милитаристские расходы, ради них Кремль два десятилетия недофинансирует образование, медицину и другие мирные нужды россиян, писала в своем медиапроекте российская журналистка Фарида Рустамова в конце августа. При этом эффективность вооруженных сил России, как показала война в Украине, крайне низка.

