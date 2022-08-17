Согласились не все. Россия провалила подготовку резервистов для войны против Украины — СтратКом

17 августа, 16:17
Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций.

Программа БАРС — боевой армейский резерв специальный, имела целью подготовить резервистов для участия в войне против Украины. Участие в этом проекте рассматривалось службой «на полставки».

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«В государственных российских СМИ бойцов Барса называют „добровольцами“, хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Однако по факту, вместо военных контрактов идет оформление по договору, без указания нанимателей и плательщиков. Официально эта структура не входит в Минобороны РФ, а члены такой группировки имеют сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег.

21 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что возможное оглашение российским диктатором Владимиром Путиным всеобщей мобилизации будет свидетельством его провала в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ItazWDGhA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Армия России Резервисты Война России против Украины

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