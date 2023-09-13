NYT: Россия сейчас производит больше ракет, чем до большой войны против Украины 13 сентября, 14:04 Российская ракета в Харькове, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Россия смогла приспособиться к санкциям и экспортному контролю Запада и теперь производит больше ракет, чем до развязанной против Украины полномасштабной войны. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные неназванных чиновников.



По словам собеседников газеты, Москва смогла расширить свое ракетное производство, «превысив довоенный уровень».

Согласно оценкам американских чиновников, после начала войны и введения санкций в феврале 2022-го Россия была вынуждена резко замедлить изготовление их и другого оружия минимум на полгода. Однако к концу 2022-го военно-промышленное производство страны-агрессора «снова начало набирать обороты», заявили источники NYT.

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Россия «подорвала» экспортный контроль США, используя свои разведку и министерство обороны. Они контрабандой завозили микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия, пишет издание. Также менее чем через год после начала большой войны Россия возобновила торговлю критически важными компонентами, переправляя их через третьи страны, говорится в материале.

«Как результат, военное производство не только возобновилось, но и резко возросло[…] Кроме того, западные официальные лица считают, что Россия находится на пути к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем первоначальные оценки западной разведки относительно того, что Россия могла производить до войны», — сообщает NYT.

Пентагон работает над предоставлением Киеву систем ПВО, чтобы отражать атаки оккупантов, но, по словам украинских чиновников увеличение количества ракет «может перегрузить систему противовоздушной обороны страны».



В то же время Россия не имеет огромных запасов некоторых видов ракет, хотя, например, Х-55, у нее сейчас больше, чем в начале войны, заявили источники NYT, ознакомленные с докладами разведки. Также в США и на Западе говорят, что производство оккупантов все еще не успевает за тем, как быстро они расходуют боеприпасы и изнашивают технику.

По словам американских чиновников, Вашингтон может замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей для ракет, и «нереалистично думать, что Москва не отреагирует на ограничения США». У Соединенных Штатов и Евросоюз есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Девять из них, в частности микроэлектроника, самые приоритетные для блокировки.



Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия обстреливает Украину ракетами, изготовленными в этом году. В них обнаружили около 30 иностранных микросхем.

