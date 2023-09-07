CNN: На Западе считают, что Россия уже проиграла войну и будет только слабеть 7 сентября, 14:45 Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Западные чиновники считают, что Россия уже проиграла развязанную против Украины войну, потому что не достигла своей главной цели — подчинить ее, пишет CNN. По их словам, нынешний прогресс ВСУ на поле боя не измеряет общий успех Киева.

Во время брифинга 6 сентября неназванные чиновники заявили, что Украина постепенно и медленнее запланированного из-за возведенной оккупантами обороны, но продвигается вперед.

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«Это может быть очень долгая борьба за территорию, но с точки зрения войны и того, чего Россия стремилась достичь, Россия проиграла. Россия стала уменьшенной силой и находится на траектории ослабления», — заявил один из чиновников.

По его словам, представление о том, что Россия еще может победить, даже имея временно оккупированные территории, «сумасшедшее», пишет CNN. Он отметил, что напав на Украину, Россия поставила ее на путь вступления в НАТО и ЕС, Альянс уже расширился за счет Финляндии, а скоро добавится и Швеция.

«Я думаю, что если вы Путин, вы, по сути, делаете ставку на победу Дональда Трампа на следующих выборах, а это достаточно долгий этап. До этого еще далеко. Тем временем мятеж [главаря ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина не произошел бы, если бы война в Украине шла хорошо», — заявил другой неназванный чиновник.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском. Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.

