Россия продолжает торговлю с США после введения санкций — АР

25 августа, 23:36
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Разгрузка товаров в порту (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Разгрузка товаров в порту (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Россия продолжает поставлять в США некоторые виды товаров, не смотря на санкции, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что поставки упали в два раза по сравнению с прошлым годом, но с конца февраля в США было доставлено более 3600 партий российских товаров. Ежемесячная стоимость оценивается в миллиард долларов.

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Среди товаров, которые чаще всего завозились в США: дерево (1294 партии), металлы (909 партий), продовольствие (341), нефть и газ (209), резина (179), удобрения (102), запчасти (67) и радиоактивные материалы и амуниция (по 47).

AP
Фото: AP

Глава Офиса по координации санкций Госдепа США Джим О’Браян заявил, что полностью заблокировать торговлю с РФ невозможно из-за противоречий с санкциями Великобритании и ЕС. Также такое решение может негативно повлиять на мировую торговлю.

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Российские нефть и газ поставляются в США после эмбарго из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить их действующие контракты.

В статье отмечается, что двухсторонняя торговля двух стран никогда не была большой, а наиболее на РФ влияют экспортные запреты США и замораживание активов российского Центробанка на Западе.

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели уже несколько пакетов санкций против РФ. Были введены ряд запретов на торговлю со страной-агрессором, российские активы заморожены, а банки РФ отключены от системы SWIFT.

https://www.youtube.com/watch?v=JA8llnl_THo
Редактор: Сергей Чудновцев

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