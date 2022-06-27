Российская армия продолжает скрытую мобилизацию и сменила «ответственного за войну» — ISW

27 июня, 04:43
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Геннадий Жидко (Фото:Garaev Ruslan/Twitter)

Геннадий Жидко (Фото:Garaev Ruslan/Twitter)

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российская армия в РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию и принимать новые законы для пополнения резервов.

В частности, сообщается, что Кремль «манипулирует российскими законами», чтобы не объявлять полную мобилизацию в РФ.

Например, 28 июня Госдума будет рассматривать поправку к закону о военной службе, благодаря чему военные контракты будут предлагать сразу после окончания средней школы или после достижения «совершеннолетия».

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Также в ISW считают, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко теперь полностью руководит военными действиями в Украине.

ISW
Фото: ISW
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Минобороны страны-агрессора сообщило ранее, что глава ведомства Сергей Шойгу в воскресенье, 26 июня, посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях Украины.

На фото с Шойгу засветился генерал-полковник Геннадий Жидко, что подтверждает информацию расследователей CIT о том, что он является командующим российскими войсками в Украине.

Также на видео минобороны рядом с Шойгу присутствуют начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

https://www.youtube.com/watch?v=KhEPVN8E_5U
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Мобилизация Война в Украине Война России против Украины Геннадий Жидко

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