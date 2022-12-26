Россия продолжает производить Искандеры и Калибры, но не теми темпами — Воздушные силы

26 декабря, 17:21
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Россия продолжает производить Искандеры и Калибры (Фото:ГУР МО)

Россия продолжает производить Искандеры и Калибры (Фото:ГУР МО)

В России продолжают производить ракеты Искандер, Калибр и Х-101, но темпы их использования не сравнимы с темпами выпуска на предприятиях.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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«Промышленность [ракетная], к сожалению, работает. Те же Искандеры и Калибры, и Х-101, а это ракеты, которые преимущественно угрожают на больших расстояниях и являются высокоточным оружием, собственно промышленность на эти ракеты еще работает. Да, они не могут производить их такими темпами, какими оккупанты обстреливают. То есть использование ракет не сравнимо с их выпуском на предприятиях. Именно поэтому и тает цифра количества возможных ракетных обстрелов», - сказал Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 26 декабря.

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В то же время он подчеркнул, что «расслабляться не стоит, поскольку у РФ еще есть мощный потенциал, боевая авиация».

https://www.youtube.com/watch?v=8iqk_QiNy9w&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Крылатая ракета Ракеты Баллистические ракеты Ракета Ракетные удары Искандер Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Ракетный удар Калибр

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