Россия продолжает программу наступательного биологического оружия, годами распространяя фейки — Госдеп США 15 марта, 10:28 Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Россия на протяжении многих лет распространяет фейки о биологическом оружии, а сама, по оценкам США, продолжает поддерживать программу наступательного биооружия вопреки обязательствам.



Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс во время брифинга 14 марта.

По его словам, Москва продолжает поддерживать соответствующую программу, нарушая Конвенцию о запрете биологического оружия. В то же время ложные заявления, распространяемые Кремлем, нацелены на то, чтобы вызвать недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям здравоохранения, противодействующим биологическим угрозам.

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США выпустили бюллетень по дезинформации РФ. Как пример, в нем упомянули фейки о «биолаборатории в Украине», а также проанализировали методы, которые Россия использует для их распространения. По данным американцев, для этого сотрудничают парламентская комиссия РФ, финансируемые Кремлем СМИ, веб-сайты, связанные с российской разведкой и отобранные так называемые «эксперты».

«Мы будем продолжать разоблачать Кремль в распространении дезинформации, в том числе о биологическом оружии. У России есть история обвинений других в том, что она сама делает, и ее недавнее заявление о биологическом оружии, связанное с Украиной, не исключение», — подчеркнул Прайс.

В ноябре 2022 года Совбез ООН большинством голосов отклонил попытки России создать комиссию по расследованию «биолабораторий в Украине».