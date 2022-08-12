Россия продолжает набирать на войну в Украину заключенных — СМИ 12 августа, 17:47 ЧВК Вагнера (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Частная военная компания Вагнера продолжает вербовать российских заключенных для войны против Украины, сообщает Медиазона.

Так, один из заключенных ярославской ИК-2 рассказал журналистам, что согласился пойти воевать после агитации, которую лично провел в колонии 1 августа предприниматель Евгений Пригожин (его считают владельцем ЧВК Вагнера). По его словам, бизнесмен убеждал заключенных, что шанс попасть на войну у них «бывает только один раз в 80 лет», а приказ набирать добровольцев из мест лишения свободы отдал российский диктатор Владимир Путин.

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Желающим вступить в военную компанию пообещали зарплату в 100 тысяч в месяц и такого же размера премию. Через полгода участия в боевых действиях можно получить амнистию и вернуться домой, либо подписать новый контракт с ЧВК, рассказал собеседник Медиазоны.

«Меня мотивировало, чтоб туда поехать, это чтоб детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Если бы был на свободе, я тоже поехал бы… Я не боюсь пулю схлопотать. Погибнуть не боюсь. Как-то я не переживаю. Я, тем более, с родителями пообщался. Меня все одобрили, что я поеду туда», — заявил заключенный.

По словам заключенного, после встречи с Пригожиным в ЧВК записались сразу 300 осужденных, однако половину из них отсеяли из-за возраста или отсутствия паспорта.

Заключенный также рассказал, в ближайшее время добровольцев отправят в Ростов, там с ними заключат контракт и проведут двухнедельный курс молодого бойца, а затем отправят в Украину в штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

5 августа издание Верстка сообщило, что вербовщики от ЧВК Вагнера побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах России. Их предложения приняли больше тысячи заключенных.

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