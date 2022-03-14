«Не все идет быстро, как хотелось». Россия начала признавать, что вторжение в Украину пошло не по плану

14 марта, 15:00
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Директор Росгвардии Виктор Золотов (Фото:Пресс-служба Росгвардии)

Директор Росгвардии Виктор Золотов (Фото:Пресс-служба Росгвардии)

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, вторжение в Украину идет не совсем по плану и не так быстро, как хотелось бы Кремлю.

Заявление Золотова приводит пресс-служба Росгвардии.

«Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы», — заявил Золотов на богослужении с патриархом Кириллом.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Росгвардия Виктор Золотов Война России против Украины

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