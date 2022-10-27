Одна из наибольших дальностей поражения. Россия применяет против Украины ракеты Р-37М — СМИ 27 октября, 16:53 Ракета Р-37М (Фото:via Первый милитарный)

Российские Воздушно-космические войска применяют против Украины ракеты Р-37М класса «воздух-воздух», имеющие одну из самых больших дальностей поражения.

Как сообщает Первый милитарный, соответствующее видеоподтверждение обнародовало минобороны РФ.

Видео содержит кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, под фюзеляжем которого на точках подвесок под крыльями можно увидеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77−1.

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«Р-37М — это ракета „воздух-воздух“ большой дальности. По открытым данным, считается авиационной ракетой с одной из самых больших дальностей поражения», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что максимальная дальность пуска ракеты составляет 300 километров, скорость полета — до 6 Маха. Она способна поражать цели со скоростью движения до 2500 км/ч. Ракета имеет инерциальную систему наведения с радиокоррекцией и активной радиолокационной наводкой в ​​конечной траектории.

По словам пилота МиГ-31, прокомментировавшего применение ракет против Воздушных сил Украины, целеуказание российский истребитель-перехватчик получил от самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления — вероятно, речь идет об А-50.

Ракеты Р-37М используются модификацией самолетов МиГ-31БМ. Они оснащены новой системой управления вооружением и бортовой радиолокационной станцией, которая может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 320 километров.