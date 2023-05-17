Пригожина не пустят на выборы: политолог Преображенский назвал причину 17 мая, 19:39 Евгений Пригожин может неконтролиремо объединить вокруг себя протестные голоса, считает Иван Преображенский (Фото:RuFailedState/Twitter)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не допустят к участию в выборах в России.

На вопрос Radio NV о том, может ли Пригожин быть техническим кандидатом на президентских выборах в России в 2024 году, Преображенский ответил:

«Нет. Этого произойти не может. Это абсолютно нереалистическая ситуация, потому что он кандидат, который внезапно может набрать голоса».

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По словам политолога, Пригожин может неконтролируемо объединить вокруг себя протестное голосование, что приведет к серьезному политическому кризису, «потому что начнут люди просто голосовать за него, чтобы не голосовать за Путина», «даже если он сам будет против себя агитировать».

«Он слишком яркий именно на фоне этого абсолютно деградировавшего российского правящего класса. Любое его заявление будет адекватнее, чем их заявления. И, соответственно, это слишком большая опасность. Его 100% не допустят», — заверил Преображенский.

Политолог также назвал «очевидным» то, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оскорблял российского диктатора Владимира Путина, когда говорил о «дедушке, который может оказаться мудаком».

«Он, конечно, потом объяснял, но совершенно очевидно, что речь шла о Путине. Его весь российский правящий класс последние несколько лет (раньше называли папой) называют дедушкой по мафиозно-криминальной привычке», — подчеркнул Преображенский.

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Бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов назвал вполне вероятными репрессии против Пригожина после появления публикации Washington Post о его якобы сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины.

14 мая издание The Washington Post сообщило, что в утечке секретных документа Пентагона сказано, что Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута.

Реагируя на публикацию, Пригожин заявил, что подтверждает контакты с ГУР и добавил: «Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке».

