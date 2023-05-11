«Разрушает миф о порядке в стране». Невозможно демотивировать российских солдат лучше, чем Пригожин — журналист

11 мая, 14:39
NV Премиум
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Евгений Пригожин «знает исключительно порядки, которые в зонах», уверен Александр Мартыненко (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин «знает исключительно порядки, которые в зонах», уверен Александр Мартыненко (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV констатировал, что скандальные заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина максимально демотивируют российских солдат.

Как отметил Мартыненко в эфире Radio NV, Пригожин «многим нравится, потому что человек резкий, правду-матку режет и так далее».

Журналист добавил, что владелец ЧВК Вагнера объяснил всем, что российскими военными «командуют абсолютные болваны и, не побоюсь этого, предатели».

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Сергей Шойгу Российские военные Российская армия Война в Украине Российско-украинская война Валерий Герасимов Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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