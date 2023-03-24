Российский омбудсмен после ордера на арест заявила о готовности вернуть 56 украинских детей 24 марта, 18:00 Мария Львова-Белова (Фото:Мария Львова-Белова/Telegram)

Уполномоченная по правам детей в РФ Мария Львова-Белова заявила о готовности оккупантов вернуть 56 украинских детей.



Об этом сообщает УНИАН.

Фигурантка уголовного дела отметила, что украинские дети сейчас «в безопасности и на связи с родными».

"Как я уже рассказывала, дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. По согласию родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий — отдохнуть и набраться сил», — заявила она.

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Львова-Белова также заявила, что за прошедшие две недели в семье вернули 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.



Инфографика: NV