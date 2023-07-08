Суровикина, его заместителя и еще нескольких генералов задержали в России — эксперт 8 июля, 14:02 Сергей Суровикин и Владимир Путин в Ростове-на-Дону, 31 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Radio NV рассказал, что приближенного к Евгению Пригожину генерала Сергея Суровикина, его заместителя Андрея Юдина и еще нескольких генералов задержали в России.

«Мы можем сказать о том, что система, судя по всему, задержала и удерживает, не имеет значения под домашним арестом, в Лефортово или в любом другом месте Суровикина, наверное, все-таки его заместителя Юдина и нескольких других генералов», — сказал Денисенко в интервью Radio NV.

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28 июня издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к минобороны России сообщило, что после бунта главаря ЧВК Вагнера Суровикина арестовали.

29 июня о задержании Суровикина сообщило издание Financial Times, со ссылкой на анонимных членов московской элиты.

Они утверждали, что российский диктатор Владимир Путин начал операцию по зачистке верхушки служб безопасности в попытках подавить критиков, восстановить порядок и свое господство после бунта Пригожина.

Отмечалось также, что многие сторонники Вагнера, которые критиковали регулярные вооруженные силы РФ, исчезли из поля зрения, тогда как лоялисты, такие как министр обороны Сергей Шойгу, которого главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин надеялся свергнуть с должности во время государственного переворота, были показаны публично во время встреч и мероприятий высокого уровня.

Несмотря на сообщения российского пропагандиста Алексея Венедиктова о том, что Суровикин не выходил на связь даже со своей семьей, его дочь в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

Жена Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.

В тот же день издание Bloomberg сообщило, что Суровикина несколько дней допрашивали о его связях с Пригожиным, удерживая «в одном месте», но не в тюрьме, а российское издание Важные истории со ссылкой на два источника, приближенные к генштабу и ФСБ РФ, — что его уже отпустили после допроса.

Канал CNN со ссылкой на эксклюзивные документы сообщал, что Суровикин вместе с, по меньшей мере, 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками были VIP-членами ЧВК Вагнера.

Об аресте Юдина сообщали российские пропагандистские Telegram-каналы, однако сам он эту информацию опровергал, заявляя, что находится в отпуске.

29 июня Венедиктов заявил, что Юдина уволили из российских вооруженных сил.