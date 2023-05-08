«Москва с тревогой ждет 9 мая». В Кремле ожидают не праздник победы, а украинское контрнаступление — интервью с Фесенко 8 мая, 23:26 NV Премиум Пропагандистское брендирование центра Москвы до 9 мая (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Москве отсутствует праздничная атмосфера, все чиновники режима тревожно ожидают не парад 9 мая, а начало контрнаступления Вооруженных сил Украины, рассказал в интервью Radio NV Владимир Фесенко, политолог.

— Хочу поговорить с вами о завтрашнем параде в честь 9 мая. Мы понимаем, что это такое важное, возможно, единственное важнейшее событие для российского террористического государства. По состоянию на сегодняшний день мы видим подтвержденных гостей.

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Буквально сегодня, за последнее время появилось подтверждение, мы знали, что будет президент Кыргызстана Садыр Жапаров, подтвердился премьер Армении Никол Пашинян, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как вы думаете, тот факт, что эти друзья Путина приезжают на парад, это действительно означает, что это проявление лояльности, максимальное проявление лояльности?

— Нет, я думаю, здесь более сложная история. Во-первых, я думаю, то, что Россия сделала с 9 мая, они не просто деформировали этот день и праздник победы над фашизмом, но они опозорили этот праздник. Они его, скажу даже на русском языке, «загадили», потому что они его наполнили прямо противоположным смыслом. Они сделали из этой даты действительно победобесие, праздник великодержавного шовинизма.