В Путине начали сомневаться россияне в возрасте от 30 до 50 лет — эксперт 9 июля, 13:26 Во Владимире Путине начали сомневаться россияне в возрасте от 30 до 50 лет, рассказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал в интервью Radio NV, что в российском диктаторе Владимире Путине начали сомневаться россияне в возрасте от 30 до 50 лет.

«Посмотрите на последние социологические опросы. Как бы мы к ним ни относились, но они четко показали, что среднее поколение, это имеется в виду 30−50 лет, оно во многом начало сомневаться в Путине», — сказал Денисенко в интервью Radio NV.

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Он отметил, что ранее в Путине сомневалось преимущественно молодое поколение в возрасте 18−28 лет.

«Сейчас все начинают достаточно серьезно и достаточно, я бы сказал, даже испуганно смотреть на свое будущее. Потому что у них впереди, условно, 20−30 лет, если не активной, то точно просто жизни и они понимают, что катятся куда-то не туда», — считает руководитель Украинского института будущего.

После мятежа Евгения Пригожина бывший советник Путина, а сейчас руководитель так называемого «института политических исследований» Сергей Марков заявил, что рейтинг российского диктатора якобы вырос с 80 до 90%.

Между тем, новый опрос группы российских социологов компании Russian Field показал, что 35% граждан РФ хотели бы отменить принятое Путиным решение о полномасштабном вторжении в Украину, если бы могли вернуться в прошлое.

В первые месяцы полномасштабной войны против решения воевать против Украины выступали от 26 до 28% респондентов, в декабре прошлого года — 33%.

Доля тех, кто мог бы вернуться в прошлое и все равно начать войну, впервые упала ниже половины и составляет 49%.

Согласно опросу, наиболее антивоенные настроения господствуют среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, а поддержка войны наиболее популярна среди мужчин в возрасте от 45 лет.

В то же время, сейчас, согласно опросу, среди россиян наибольший за время наблюдений с июля 2022 года уровень поддержки возможного решения Путина о новом наступлении на Киев. Его поддерживают 64% респондентов. Среди них почти три четверти (74%) считают «успешным» ход развязанной против Украины полномасштабной войны.

Опрос проводился по телефону с 16 по 19 июня, в нем приняли участие 1604 человека.

