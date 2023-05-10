Не из-за истощения армии. Дикий объяснил, почему россияне максимально сократили программу парада в Москве 10 мая, 15:36 Единственный танк Т-34, участвовавший в параде в Москве 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Radio NV объяснил, почему россияне максимально сократили программу парада в Москве 9 мая 2023 года.

В интервью Radio NV Дикий отметил, что российская армия истощается, но не настолько, чтобы невозможно было собрать парадные расчеты каждого рода войск с каждым видом техники.

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« Здесь скорее речь идет о том, что они максимально сокращали программу этого парада, чтобы он состоялся как можно быстрее. И притом еще очень нервничали, чтобы даже за этот короткий период что-нибудь не прилетело», — считает экс-командир роты батальона Айдар.

Он напомнил о «хакатоне, объявленном одним из владельцев Монобанка».

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, а в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет.

6 апреля Соучредитель monobank Владимир Яценко объявил премию в 20 млн грн тому, кто посадит украинский дрон на Красной площади. Он также назвал подготовкой к 9 мая дрон с надписью «Слава Украине», который незадолго до этого упал в 45 км от Москвы.

3 мая российские пропагандистские ресурсы распространили сообщения о ночном ударе дронами по Кремлю. В Кремле заявили, что это «террористическая атака» и якобы покушение на российского диктатора Владимира Путина.

Украина отвергла свою причастность к атаке.

28 апреля российский Telegram-канал Осторожно, новости сообщал, что в Москве формируются дежурные группы бюджетников, чьей задачей будет выглядывать украинские беспилотники в небе над российской столицей на майские праздники (с 27 апреля по 9 мая включительно).