Преображенский объяснил, почему российских добровольцев в Белгородской области не остановили за несколько часов 24 мая, 14:49 Член Русского добровольческого корпуса в пункте пропуска Козинка на российско-украинской границе, кадр видео, обнародованного 23 мая 2023 года (Фото:Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему российских добровольцев, перешедших границу в Белгородской области, не остановили за несколько часов.

Как отметил Преображенский в эфире Radio NV, у России не хватает спецназовцев, чтобы отправить их в Белгородскую область, так как «все эти отряды были уничтожены в начале полномасштабной агрессии на территории Украины».

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«Раньше, до полномасштабной агрессии, мы точно могли сказать, что в подобной ситуации они бы очень быстро перебросили из соседнего региона отряды спецназначения. Либо это бы были отряды спецназначения полиции, то есть ОМОН условно бывший, либо это было бы ФСБ. В любом случае до Белгородской области от Москвы совсем недалеко. В общем, это было бы решено в течение нескольких часов и задействованные там отряды быстро бы все тогда зачистили профессионально», — уверен политолог.

Он отметил, что в течение последнего десятилетия в России утверждали, что создают большие мобильные группы, которые, в случае необходимости, можно быстро перебросить из одного региона России в другой

«В итоге выяснилось, что все это время они готовились к совершенно другой войне — к полномасштабной агрессии против Украины, к большой войне большими подразделениями. И те немногочисленные подразделения спецназа, которые у них были, у них отсутствуют. Они уничтожены в начале войны. … Они уничтожили сами, по сути дела, все свои лучшие подразделения», — констатировал Преображенский.

22 мая стало известно о том, что российским добровольцам удалось снова пересечь границу РФ. Они заявили, что зашли в несколько населенных пунктов в Брянской, Белгородской и Курской областях.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что под Белгородом происходит освобождение этих территорий от режима Путина и восстановление там конституционного строя. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона Свобода России и РДК — граждане РФ. А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала события «предсказуемым внутренним кризисом». Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Из представителей Кремля на события отреагировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Кремлевские пропагандисты распространили его заявление о том, что «Путину доложено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских». По версии Пескова, «идет работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы», которая якобы пытается «отвлечь внимание от бахмутского направления».

23 мая власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается, а Русский добровольческий корпус — что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

В тот же день режим «режим контртеррористической операции «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили 70 участников диверсии, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, уже разгромили мотострелковую роту российской армии и уничтожили несколько единиц техники страны-агрессора.

