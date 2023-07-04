Почему россиянам нравятся Путин и Пригожин — объясняет Померанцев 4 июля, 10:13 Российский диктатор Владимир Путин и главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS, REUTERS/Yulia Morozova)

Публицист, журналист, писатель, член Королевского литературного общества Великобритании Питер Померанцев, который исследует роль пропаганды в современном мире, в интервью NV объяснил, почему россиянам нравятся российский диктатор Владимир Путин и главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который недавно устроил бунт.



В интервью NV Померанцев сказал, что россиян заставляет держаться за Путина страх хаоса и распада.

«Путин как бы говорит — „если не я, то хаос“. Ну, и это повторяют россияне. Это, кстати, повторяет Запад, это повторяют молодые люди в России. И здесь речь не только об историческом опыте. Все начали сразу это трактовать как исторический опыт — 1990-е, 1917 год. Я считаю, что это какое-то психологическое состояние тоже. Почему миф о голодных страшных 1990-х так работает в России, а здесь, в Украине, не работает? Здесь были те же самые 1990-е, а люди выходили на Майдан в 2004 году, 2014 году. Общество решает совсем другое сделать», — объяснил он.

Видео дня

Исследователь пропаганды отметил, что, согласно его гипотезе, россияне частично говорят правду, когда утверждают, что боятся распада.

«Они боятся, что будет распад их личности. В России у людей очень слабая общественная личность, социальное Я. Никого не интересует твое мнение, более того, иметь свое мнение опасно. Надо постоянно подстраиваться, меняться, переодеваться. Ты не должен быть, ты должен казаться. Тогда все, что остается, — это твои отношения с Путиным», — пояснил Померанцев.

Он отметил, что россияне так долго живут со своим диктатором, что не имеют переживания самого себя без него.

«Либо он тебя делает, либо ты в оппозиции к нему. Но все равно ты в какой-то структуре отношений с ним. Если ты в оппозиции к нему, то чувствуешь свою силу через эту оппозицию, то есть, все равно через него. Страх потерять Путина — это и есть страх распада своего социального Я», — сказал журналист.

Пригожина Померанцев назвал «фигурой, с которой можно идентифицировать себя» и «идеальным примером успешной карьеры зэка», который стал миллиардером и мог бы претендовать на пост президента.

«Он разговаривает на фене, по понятиям, в стране, где до 30% населения сидело. А бандит — это важно, потому что бандитизм тоже имеет структуру, свои представления о чести, правила: вся эта тюремная и околотюремная культура в России дополнительно романтизирована. В 1990-е бандиты реально решали вопросы целых регионов России. То есть, в этой фигуре легко узнать того, кто тоже даст тебе структуру. Да, странную, специфическую, криминальную, но структуру», — пояснил он.

Журналист добавил, что «зек из зэков» Пригожин оказался фейковым, потому что «кинул своих, а это не может не вызывать отторжения и, как следствие, еще большей апатии среди россиян».

Ранее ремлевские пропагандисты утверждают, что рейтинг их диктатора Владимира Путина после позора с военным мятежом ЧВК Вагнера якобы вырос до 90%.

Об этом, в частности, заявил бывший советник диктатора, а ныне руководитель так называемого «института политических исследований» Сергей Марков.

В то же время, издание Bloomberg писало, что после мятежа Пригожина Путин пытается восстановить свой авторитет, но безрезультатно.

Украинский писатель, дипломат и эксперт Центра исследования России Сергей Борщевский в интервью Radio NV прогнозировал раскол между вагнеровцами после неудачного бунта Пригожина.

«Я понимаю, что сейчас между вагнеровцами раскол должен быть. Кто-то, как вы совершенно справедливо сказали, будет недоволен, что он (главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин — ред.) их бросил, а обещал идти на Москву, а кто-то пойдет за ним», — сказал он.

