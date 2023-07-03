«Глубокая порочность». Померанцев назвал причину, по которой россиянам нравится авторитаризм 3 июля, 21:11 Людям в России нравится пытать, при условии, что пропаганда, культура, государственная система подбадривает, говорит Питер Померанцев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Публицист, журналист, писатель и член Королевского литературного общества Великобритании Питер Померанцев, который исследует роль пропаганды в современном мире, в интервью NV назвал причину, по которой россиянам нравится авторитаризм.

«Людям в России нравится авторитаризм, им нравится пытать, при условии, что пропаганда, культура, государственная система подбадривает, чтобы ты выпускал худшее из себя. Как говорят Соловьев или Киселев, я не только о смысле, я даже о стилистике. Тебе дают официальное разрешение — наслаждайся самым мерзким и жестоким, но вот в этих местах границы насилия очерчиваются, например, Украиной. И это притягивает», — сказал Померанцев в интервью NV.

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Журналист отметил, что это насилие невозможно контролировать, и в какой-то момент оно бумерангом возвращается в российское общество, «когда все эти солдаты, возвращаясь, убивают жен, матерей или еще кого-то».

«Когда психоаналитики ХХ века — Фрейд, Адорно пытались анализировать нацистскую пропаганду, они об этом говорили. Пропаганда работает через идентификацию. В том смысле, что авторитарный деспотический лидер выпускает и позволяет тебе выразить те чувства, которые были табуированы. Садизм, злость, ненависть. Прогрессивные люди в США все время удивляются: Трамп такой нарцисс, почему он людям нравится? Потому что он им позволяет наслаждаться своими же подобными проявлениями, актуализировать все свои самые низкие и агрессивные чувства, которые в нормальных обществах — табу», — рассказал он.

По словам Померанцева, система, которая вырабатывает эти чувства, никогда их не анализирует, а разряжает наружу.

«Хочешь убить — иди и убей, хочешь пытать — иди и пытай. Это такой опыт, от которого попадаешь в эмоциональную зависимость — где еще ты почувствуешь подобное? Как наркотик. А потом это разрешение наслаждаться самым запретным еще и канонизируется следующими поколениями, как в случае России, где Сталин — великий лидер. Вот в этом глубокая порочность российского режима», — объяснил журналист.

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