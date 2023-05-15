Почему Россия до сих пор существует и каков будет сценарий ее распада: прогноз эксперта 15 мая, 15:36 NV Премиум Януш Бугайский убежден, что Россия распадется на части, как Югославия (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы Януш Бугайский, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по растерзанию России в интервью NV объяснил, почему Россия до сих пор существует, хотя является failed state, когда она распадется и как это будет происходить.



«Россия – это действительно failed state. Это не национальное государство, не гражданское государство, оно лишено идеологии и работающих институтов, это даже не успешная империя, но оно как-то существует», — сказал Бугайский в интервью NV.

Видео дня

По словам аналитика, главное, что делает Россию устойчивой — это доходы от продажи энергоносителей, позволяющие повысить уровень жизни и вести бизнес, что успокаивало общественность, держало Россию на плаву и создавало иллюзию, что это современное государство.