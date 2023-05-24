Чего ждет Путин? Почему из центральных властей в РФ атаку российских добровольцев комментировал только Песков — политолог 24 мая, 13:25 Здания, поврежденные в результате боевых действий в Белгородской области РФ, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский рассказал Radio NV, почему из центральных властей РФ атаку российских добровольцев на несколько приграничных областей комментировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В эфире Radio NV Преображенский назвал это «вынужденным поведением».

«Во-первых, пока не закончилось то, что они называют контртеррористической операцией, пока они не смогли выдавить проникшие туда диверсионные группы, они на уровне первых лиц ничего не могут заявлять. Первые лица с точки зрения рейтингов могут говорить только о победе, ни о чем другом», — объяснил политолог.

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Он также отметил, что за последние полтора года стало ясно, что Владимир Путин склонен «к истерическим реакциям, которые переходят иногда в панические, а уже потом, придя в себя, он начинает какие-то рациональные вещи говорить или делать».

«Соответственно, скорее всего вчера (22 мая — ред.) Дмитрий Песков сообщил ближе к обеду, даже скорее ближе к вечеру, что все-таки нашелся смельчак, который рассказал Владимиру Путину о том, что происходит. Дальше должен был быть припадок и страха, и ненависти, и гнева, все вместе или по отдельности. И сегодня (23 мая — ред.), теоретически, Путин мог бы, наверное, что-то говорить, но операция не завершена, поэтому как минимум по этим двум причинам публичного разговора не может быть», — считает Преображенский.

Политолог добавил, что за два года до полномасштабного вторжения России в Украину подобные события комментировал бы «хор кремлевских источников, людей, близких к Кремлю, связанных с Кремлем», но сейчас информационное поле посностью контролируется российскими властями.

«Кроме Пескова и высказаться-то некому. А про Пескова мы и так знаем, о нем Путин прямым текстом говорил, что он пургу несет. Поэтому потом сказать, что Песков в очередной раз нанес пурги, совершенно спокойно можно», — сказал он.

22 мая стало известно о том, что российским добровольцам удалось снова пересечь границу РФ. Они заявили, что зашли в несколько населенных пунктов в Брянской, Белгородской и Курской областях.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что под Белгородом происходит освобождение этих территорий от режима Путина и восстановление там конституционного строя. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона Свобода России и РДК — граждане РФ. А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала события «предсказуемым внутренним кризисом».

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала. Из представителей Кремля на события отреагировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Кремлевские пропагандисты распространили его заявление о том, что «Путину доложено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских». По версии Пескова, «идет работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы», которая якобы пытается «отвлечь внимание от бахмутского направления».

23 мая власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается, а Русский добровольческий корпус — что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

В тот же день режим «режим контртеррористической операции «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили 70 участников диверсии, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, уже разгромили мотострелковую роту российской армии и уничтожили несколько единиц техники страны-агрессора.

