Чего ждет Путин? Почему из центральных властей в РФ атаку российских добровольцев комментировал только Песков — политолог

24 мая, 13:25
Поделиться:
Здания, поврежденные в результате боевых действий в Белгородской области РФ, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Здания, поврежденные в результате боевых действий в Белгородской области РФ, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский рассказал Radio NV, почему из центральных властей РФ атаку российских добровольцев на несколько приграничных областей комментировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В эфире Radio NV Преображенский назвал это «вынужденным поведением».

https://www.youtube.com/watch?v=7_iNts-dEr8

«Во-первых, пока не закончилось то, что они называют контртеррористической операцией, пока они не смогли выдавить проникшие туда диверсионные группы, они на уровне первых лиц ничего не могут заявлять. Первые лица с точки зрения рейтингов могут говорить только о победе, ни о чем другом», — объяснил политолог.

Видео дня

Читайте также:

Населенный пункт в Белгородской области, где были российские добровольцы (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS) Операция в Белгородской области может заставить Кремль оттянуть часть российских войск от линии фронта — Reuters

Он также отметил, что за последние полтора года стало ясно, что Владимир Путин склонен «к истерическим реакциям, которые переходят иногда в панические, а уже потом, придя в себя, он начинает какие-то рациональные вещи говорить или делать».

«Соответственно, скорее всего вчера (22 мая — ред.) Дмитрий Песков сообщил ближе к обеду, даже скорее ближе к вечеру, что все-таки нашелся смельчак, который рассказал Владимиру Путину о том, что происходит. Дальше должен был быть припадок и страха, и ненависти, и гнева, все вместе или по отдельности. И сегодня (23 мая — ред.), теоретически, Путин мог бы, наверное, что-то говорить, но операция не завершена, поэтому как минимум по этим двум причинам публичного разговора не может быть», — считает Преображенский.

Политолог добавил, что за два года до полномасштабного вторжения России в Украину подобные события комментировал бы «хор кремлевских источников, людей, близких к Кремлю, связанных с Кремлем», но сейчас информационное поле посностью контролируется российскими властями.

«Кроме Пескова и высказаться-то некому. А про Пескова мы и так знаем, о нем Путин прямым текстом говорил, что он пургу несет. Поэтому потом сказать, что Песков в очередной раз нанес пурги, совершенно спокойно можно», — сказал он.

Читайте также:

Страна-агрессор Россия обстреляла свой пограничный пункт (Фото:GeoConfirmed / Twitter) В минобороны России похвастались ударами по своему пограничному пункту в Белгородской области — видео

22 мая стало известно о том, что российским добровольцам удалось снова пересечь границу РФ. Они заявили, что зашли в несколько населенных пунктов в Брянской, Белгородской и Курской областях.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что под Белгородом происходит освобождение этих территорий от режима Путина и восстановление там конституционного строя. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона Свобода России и РДК — граждане РФ. А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала события «предсказуемым внутренним кризисом».

Читайте также:

Также неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку на проезжую часть (Фото:Блетгород/Телеграм) В Белгороде прогремел взрыв, местные говорят о «бавовне» вблизи вокзала

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала. Из представителей Кремля на события отреагировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Кремлевские пропагандисты распространили его заявление о том, что «Путину доложено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских». По версии Пескова, «идет работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы», которая якобы пытается «отвлечь внимание от бахмутского направления».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

23 мая власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается, а Русский добровольческий корпус — что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

В тот же день режим «режим контртеррористической операции «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили 70 участников диверсии, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, уже разгромили мотострелковую роту российской армии и уничтожили несколько единиц техники страны-агрессора.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Белгородская область Дмитрий Песков Курская область Брянская область радио NV русский добровольческий корпус легион свобода россии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X