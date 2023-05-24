«Не знает, что делать». Эксперт по невербальной коммуникации об отсутствии реакции Путина на вход добровольцев в Белгородскую область 24 мая, 19:03 Владимир Путин вручает государственные награды, пока российские добровольцы освобождают приграничные населенные пункты РФ от его диктатуры, 23 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не отреагировал на появление российских добровольцев в Белгородской области РФ.

«Это достаточно типичная реакция вообще для Путина, в случае каких-то проблемных ситуаций он всегда пытается дистанцироваться от проблемы», — сказал Ким в эфире Radio NV.

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Эксперт по невербальной коммуникации вспомнил, как еще в 2000 году российский диктатор отказался ехать на панихиду и пытался дистанцироваться от проблемы после разгрома колонны ОМОНа чеченскими повстанцами.

«А то, что происходит сейчас, — это проблема с повышающимся коэффициентом, поэтому он молчит, не дает никаких комментариев и пытается замаскировать свое политическое присутствие какими-то такими формальными процедурами. Это действительно укладывается в его портрет, это во-первых. Во-вторых, это укладывается и в логику поведения человека, который не знает, что делать: если не знаешь, что делать, — ничего не делай», — объяснил Ким.

По его словам, сейчас поведение Путина «достаточно логично», поэтому нельзя сказать, что диктатор «потерял рассудок» или находится «в панике».

Однако эксперт по невербальной коммуникации уверен, что «мы можем сказать, что он растерян и не знает, что делать, если бы знал, он бы уже вышел, сказал, или попросил бы своих двойников».

Ранее российский политолог Иван Преображенский рассказал Radio NV, что Путин молчит об операции российских добровольцев на территории РФ, потому что «первые лица с точки зрения рейтингов могут говорить только о победе», а также потому, что Путин склонен «к истерическим реакциям, которые переходят иногда в панические», и только после этого начинает действовать рационально.

22 мая стало известно о том, что российским добровольцам удалось снова пересечь границу РФ. Они заявили, что зашли в несколько населенных пунктов в Брянской, Белгородской и Курской областях.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что под Белгородом происходит освобождение этих территорий от режима Путина и восстановление там конституционного строя. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона Свобода России и РДК — граждане РФ. А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала события «предсказуемым внутренним кризисом».

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выехала. Из представителей Кремля на события отреагировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Кремлевские пропагандисты распространили его заявление о том, что «Путину сообщено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских». По версии Пескова, «продолжается работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы», которая якобы пытается «отвлечь внимание от бахмутского направления».

23 мая власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается, а Русский добровольческий корпус — что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

В тот же день режим режим контртеррористической операции "отменили". Россияне утверждают, что якобы убили 70 участников диверсии, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, уже разгромили мотострелковую роту российской армии и уничтожили несколько единиц техники страны-агрессора.