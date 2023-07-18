«Недаром вооружает Росгвардию». Преображенский объяснил, почему Путин больше боится мятежа, чем проиграть войну 18 июля, 19:44 Мятеж больше угрожает власти Владимира Путина, чем проигрыш в войне, считает Иван Преображенский (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин больше боится мятежа в России, чем проигрыша в войне в Украине.

В эфире Radio NV Преображенский рассказал, что после мятежа Евгения Пригожина Путин занят восстановлением своего авторитета, и его пугают «любые активные люди» с оружием.

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«Ему (Владимиру Путину — ред.) лучше проиграть несколько боев или даже войну, чем получить новый мятеж, который непосредственно будет угрожать ему потерей власти. Потому что проигрыш в войне, потери временно оккупированных территорий Украины отнюдь не гарантирует потери им власти. Возможно, даже снова ее укрепит. … А вот люди, которые приедут в Кремль с оружием снова со второй попыткой, и доедут-таки туда, в отличие от Евгения Пригожина, или пойдут на какие-то непонятные внутриэлитные договоренности — это реально опасно», — считает политолог.

По его мнению, из-за этого Путин пойдет на «закручивание гаек», а российские спецслужбы, особенно ФСБ, будут радостно расправляться с конкурентами.

«Силовой ресурс, в принципе, для того, чтобы брать, что называется, людей, которые не оказывают сопротивления, как это было, кстати, в сталинской армии при Советском Союзе, он вполне достаточен. А готовности самих этих людей идти бунтовать до сих пор не видно. Так в свое время маршал Жуков, который огромный потенциал политический, в том числе, имел, превратился в Советском Союзе практически в никого, в пустое место. И Путин надеется, что он именно так их постепенно и передавит. Дальше найдет каких-то не таких амбициозных, новых офицеров. И вся эта армада и дальше будет существовать так, как она существовала до 24 февраля и до 24 июня уже 2023 года, до пригожинского мятежа», — описал Преображенский логику российского диктатора.

Политолог также высказал мнение, что у Путина еще будут возникать проблемы.

«Здесь история идет о том, что он не зря вооружает Росгвардию. У него нет сейчас воинских частей, верных ему», — сказал он.

По данным источника российского издания Можем объяснить, в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера. Издание сообщает, что это решение окончательное и принято лично российским диктатором Владимиром Путиным.

Один из наемников ЧВК сообщил, что сейчас идет процесс разделения Вагнера. Российские власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны.

Один из главарей вагнеровцев сообщил, что несколько сотен бойцов Вагнера уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены.

«Они действительно сдали технику Минобороны. Не всю, но процентов 90 — точно», — заявил он.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что после провального мятежа ЧВК Вагнера в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных. По информации WSJ, командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал Сергей Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Разведка Эстонии также заявляла, что после бунта «вагнеровцев» российский диктатор Путин начал «чистки» в министерстве обороны, ГРУ и армии — по меньшей мере 13 высокопоставленных чиновников задержали, а около 15, которых подозревали в причастности к бунту, — уволили.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что начальник российского генштаба генерал Валерий Герасимов якобы отстранил командующего 58-й армии Попова после того, как тот выразил обеспокоенность относительно необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины.

Российские пропагандистские Telegram-каналы также сообщали об отстранении командира российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова. По данным ВСУ, оккупанты из 106-й дивизии могут быть причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области.

