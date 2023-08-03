Почему Пригожин остановил свой поход на Москву — отвечает автор статьи для The New Yorker о ЧВК Вагнера 3 августа, 12:42 Евгений Пригожин выезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Корреспондент The New Yorker Джошуа Яффа, который написал для издания статью о ЧВК Вагнера, объяснил в интервью Radio NV, почему ее главарь Евгений Пригожин остановил свой поход на Москву.

Как отметил Яффа в эфире Radio NV, окончательного ответа на этот вопрос нет ни у кого, кроме самого Пригожина и российского диктатора Владимира Путина, однако определенное представление об этом сложилось у него и у целого ряда аналитиков, которые наблюдали за походом вагнеровцев.

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«Мне кажется, что в общих чертах мы можем достаточно уверенно сказать, что Пригожин сам в каком-то смысле испугался», — сказал журналист.

По его мнению, Пригожин считал, что с помощью своего марша «достучится до самого Путина» и российский диктатор «услышит его позицию относительно будущего группы Вагнера, расклада отношений между Вагнером и Минобороны».

«Целый ряд вопросов, которые Пригожин хотел обсудить с самим Путиным и ни с кем, кроме него. Как видим, не мог в течение какого-то времени достучаться, он решил, что через такой достаточно яркий демарш, марш достучится. Достучался, но получил не тот ответ, который ожидал», — отметил Яффа.

Журналист напомнил, что в своем выступлении утром 24 июня 2023 года Путин дал понять, «что видит Пригожина едва ли не предателем, которого ждет уничтожение».

«И Пригожин понял, что он получил не тот диалог, на который рассчитывал, а вместо этого президент называет его предателем и угрожает уничтожением. Пригожин понял, что игра вышла из-под контроля, решил быстро ее закончить, попытавшись хоть какие-то выгодные для себя условия в процессе выиграть. Я это представляю более-менее так», — подытожил Яффа.

Он также высказал мнение, что пока рано делать окончательные выводы о том, выиграл Пригожин или проиграл.

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

