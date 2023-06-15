Глава правительства Ичкерии за границей объяснил, почему мог исчезнуть Делимханов

15 июня, 16:39
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Исчезновение Адама Делимханова (на фото на переднем плане) может быть пиар-кампанией, считает глава правительства Ичкерии за границей Ахмед Закаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Исчезновение Адама Делимханова (на фото на переднем плане) может быть пиар-кампанией, считает глава правительства Ичкерии за границей Ахмед Закаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в интервью Radio NV объяснил, почему мог исчезнуть ближайший приспешник марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

«Пока что даже о ранениях ничего не подтверждается. Пока у нас нет таких подтверждений этому. Как правило, мы знаем, что делается это для того, чтобы раскрутить и каким-то образом создать вокруг этого фигуранта какую-то информационную ауру героизации этого человека. Я думаю, есть и этому место. Нельзя тоже сбрасывать это со счетов», — сказал Закаев в интервью Radio NV, добавив, что пытается получить информацию о Делимханове из своих источников в Чечне.

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https://www.youtube.com/watch?v=eP67q7D3yIM

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом также заявил, что на 90% уверен, что исчезновение Делимханова — «чисто пропагандистская раскрутка».

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«Я не знаю, с какой целью это делается. Для героизации самого Делимханова или, если есть какие-то царапины, в будущем подадут это, как то, что они подкупили украинскую разведку, выкупили место и таким образом они спасли. … На самом деле у Путина и у Кадырова сегодня основной враг — это разведка, контрразведка или военная разведка. И они всячески пытаются их дискредитировать. Я думаю, теперь эта постановка или та информация, которую они вбросили, именно из этой серии — из попытки дискредитации украинской разведки», — добавил он.

14 июня появились сообщения о возможном ранении или ликвидации на территории Украины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, ближайшего приспешника чеченского главаря Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что тот на связь не выходит, и готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, чтобы таки смог найти моего дорогого брата».

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В то же время, в Госдуме утверждали, что с Делимхановым якобы общались, в том числе и ее председатель Вячеслав Володин, и оккупант «жив и здоров».

Позже Кадыров опубликовал видео, чтобы подтвердить, что Делимханов жив и даже не ранен, в котором видны следы монтажа.

Во время полномасштабного вторжения в Украину Адам Делимханов командовал подразделениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. После военных преступлений диктатор Владимир Путин дал Делимханову «героя России».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Чечня Рамзан Кадыров Война в Украине Российско-украинская война Адам Делимханов Война России против Украины Ичкерия радио NV

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