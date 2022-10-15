«Из-за продвижения ядерной инфраструктуры НАТО к востоку». В МИД РФ заявили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие 15 октября, 15:02 Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия не предполагается», — заявил российский дипломат.

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Как отмечает российское СМИ, он обосновал такие действия возможным «продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток».

«В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах», — сказал Воронцов.

В то же время он добавил, что сейчас «не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».

Вечером 8 октября в белорусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.