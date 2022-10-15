«Из-за продвижения ядерной инфраструктуры НАТО к востоку». В МИД РФ заявили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие

15 октября, 15:02
Поделиться:
Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Читайте также:

Иван Тертель (Фото:Сайт президента Беларуси) Нападение готовилось. В КГБ Беларуси заявили о подготовке «боевиков в Украине» и о ядерном ударе от стран НАТО

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия не предполагается», — заявил российский дипломат.

Видео дня

Как отмечает российское СМИ, он обосновал такие действия возможным «продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток».

«В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах», — сказал Воронцов.

Читайте также:
На Западе разрабатывают «антипанические» планы на случай, если РФ применит ядерное оружие — The Guardian

В то же время он добавил, что сейчас «не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».

Вечером 8 октября в белорусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

https://www.youtube.com/embed/rA7RcJKnWMY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Ядерное оружие Беларусь Су-25 Искандер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X