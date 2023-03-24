Наступление провалилось. Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после неудач на поле боя — Bloomberg 24 марта, 18:06 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине, сообщает Bloomberg.

Сейчас же Кремль сосредоточился на сдерживании нового наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.

Источники издания сообщили, что Россия пытается пополнить значительные потери новыми военными, в том числе контрактниками.

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Также сообщается, что еще одна такая масштабная кампания позволит пока не призывать резервистов.

21 февраля газета The New York Times сообщила, что российский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян в армию. Он будет «мотивировать» это тем, что «защищает Россию от поглощения НАТО и восстанавливает исторические земли».

По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.

