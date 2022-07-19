«Колоссальная деградация». Кремль готов набирать наемников на войну против Украины среди заключенных — интервью с экспертом 19 июля, 18:51 Эксклюзив НВ Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.

— Поговорим об особенностях мобилизации в Российской Федерации. Мы понимаем, что у них более 140 миллионов населения, но всеобщей мобилизации они не объявляют, вместо этого проводят так называемую теневую мобилизацию. Там и использование этнических меньшинств в качестве пушечного мяса, и вообще выглядит как какая-то «бомж-армия». Мы действительно можем считать, что все дальше в Украину будет заходить менее подготовленный с военной точки зрения персонал? Или это скорее наша наивная выдумка?

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— Отчасти это действительно так, будет заходить менее подготовленный, это действительно соответствует тому, что есть. Могу сказать на примере, начать с частной военной компании Вагнера, или Лига, как она сейчас называется. Когда эта компания основывалась бывшим спецназовцем Уткиным, <...> [то] действительно состояла из военных, имеющих боевой опыт. Не просто военных, проходивших военную службу, а тех, кто участвовал в боевых действиях. Затем они участвовали в войне против Украины на востоке еще в 2015 году, затем в Сирии.

А сейчас это все скатилось к тому, что в эту компанию рекрутеры уже набирают даже тех, кто просто проходил срочную службу или интересуется и готов брать в руки оружие, идти воевать. Более того, уже все больше информации, что они готовы брать даже из мест лишения свободы людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это колоссальная деградация частной военной компании от уровня, на котором они сначала начинали, до того, что они уже готовы брать кого угодно, кто готов идти воевать.

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