Россия перекидывает мобилизованных из Беларуси в направлении Луганской области — Беларускі Гаюн 12 января, 17:59 Российские военные в Беларуси, октябрь 2022 года (Фото:Минобороны Беларуси)

В среду, 11 января, с Беларуси в Россию отправился очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

С железнодорожной станции Чепино (Витебский район, Витебская область) в Россию был отправлен очередной эшелон с солдатами.

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Всего в эшелоне находилось 48 вагонов: восемь пассажирских (в которых находилось примерно 400 человек), три грузовых вагона (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной техникой).

По информации мониторинговой группы, эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию Россошь (Воронежская область, Россия) 15 января. Станция Россошь находится в 50 км от Луганской области.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.