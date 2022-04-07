Уралы, Грады и Искандеры. Оккупанты перемещают на территории Беларуси большое количество военной техники — журналист 7 апреля, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Враг пытается сконцентрировать войска в Беларуси — Минобороны (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

С вечера среды, 6 апреля, на территории Беларуси перемещается по разным направлениям большое количество российской военной техники. В частности, грузовые автомобили КамАЗ и Урал с буквой V, автомобили связи, а также реактивные системы залпового огня Град и оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter.

Сообщается, в 22:40 6 апреля на трассе М5 заметили колонну из 10 прицепов с гусеничной техникой, она двигалась в сторону Бобруйска.

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В 23:00 6 апреля в Хойниках заметили 2 единицы личного состава на квадроциклах. Раньше перемещение на таких транспортных средствах активисты не видели.

В 1:20 7 апреля в Гомеле была замечена колонна из 12 российских грузовиков «Урал» с пометками «V», которые двигались в направлении Речицы.

А в 6:50 колонну грузовиков КамАЗ и Урал, автомобилей связи и автомобилей УАЗ ВС РФ с отметками V увидели на трассе М1 под Смолевичами — двигалась в сторону Борисова.

В 7:00 на железнодорожном вокзале в Колодищах было замечено около 20 российских военных автомобилей с отметками V. На платформе также было много ящиков, все обтянутые маскировочной сеткой. Рядом с ними — снаряжение и палатки.

В 8:00 со станции Гомель-Нечетный в сторону станции Гомель-Северный в Гомеле двигался поезд с российской военной техникой с отметкой V.

В 8:00 со станции Гомель-Нечетный в сторону станции Гомель-Северный в Гомеле двигался поезд с российской военной техникой с отметкой V.

Кроме того, состав с вагонами российской железной дороги и военной техникой был замечен в Орше Витебской области, что в 50 км от границы с Россией. Состав двигался со станции Орша-Восточная в сторону станции Орша-Центральная.

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На нем было не менее 30 машин, в т. ч. КамАЗы и Уралы, машины связи, бензовозы, а также не менее 4 систем Искандер и транспортно-погрузочные машины к ним.

В 8:50 в Мозыре заметили небольшую колонну российской военной техники, двигавшуюся в сторону Калинковичей.

А в 9:10 в Калинковичах — большую колонну российских КамАЗов, двигавшуюся по трассе М10 в сторону Гомеля.

В 9:40 колонна из 30 КамАЗов, Уралов и пусковых установок Град двигалась из Брагина в сторону Хойников по трассе Р-35.

В 9:45 заметили большую колонну грузовиков КамАЗ и Урал, медицинских автобусов ПАЗ ВС РФ, следовавших из Калинковичей в сторону Гомеля по трассе М10.

В 10:00 в Орше был замечен поезд с системами Искандер, который двигался в сторону Смоленска.

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