РФ перебросила в направлении Работино 10 тысяч элитных десантников как обычную пехоту — британская разведка 18 сентября, 11:19 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

По данным британской разведки, по меньшей мере пять полков ВДВ могут быть сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового освобожденного села Работино. Такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

По данным ведомства, последние две недели страна-агрессор Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении Запорожской области.

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Однако почти все подразделения возле Роботино, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Такая ситуация, вероятно, будет рассматриваться руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная, считают в разведке.

Британская разведка отмечает, что на протяжении всей войны российское командование хотело использовать Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступления. Однако снова их используют как линейную пехоту для пополнения истощенных сухопутных сил.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещеевку.