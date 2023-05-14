Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное количество стратегических бомбардировщиков 14 мая, 16:34 Самолет Ту-160 (Фото:via Wikipedia)

Россия перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с начала войны против Украины количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

По данным The Barents Observer, бомбардировщики базируются на авиабазе Оленья в Мурманской области. На спутниковом снимке от 7 мая на аэродроме можно увидеть по два Ту-160 и Ту-22, 14 единиц Ту-95, три транспортных Ан-22 (или Ан-12), самолет-заправщик Ил-78, а также три вертолета.

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Именно с этой базы в последнее время российская стратегическая авиация взлетает для ударов крылатыми ракетами по Украине.

Но, видимо, пишет издание, этим задачи бомбардировщиков не исчерпываются. В конце апреля НАТО подняло в воздух два истребителя F-35, чтобы сопроводить группу из семи российских самолетов, включая два Ту-160, которые летели в международном воздушном пространстве к северу от норвежского региона Финнмарк.

Значительное количество бомбардировщиков на базе появилось в октябре — тогда норвежские аналитики связывали эту переброску с учениями ядерных стратегических сил Гром и угрозами руководства РФ Западу применить ядерное оружие.