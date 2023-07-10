Россия перебросила к границе с Сумской областью группу курсантов-снайперов — ЦНС

10 июля, 17:39
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Россияне якобы планируют проводить обучение снайперов вдоль границ Сумской области (Фото:МВД)

Россияне якобы планируют проводить обучение снайперов вдоль границ Сумской области (Фото:МВД)

Страна-агрессор Россия перебросила к северной украинской границе группу курсантов-снайперов, якобы, для обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Россияне перебросили на границу с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях. Таким образом, российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумской области», — говорится в сообщении.

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ЦНС предупреждает россиян, что есть «высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы».

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Ранее местные власти сообщили, что жителей приграничных территорий Сумской области будут эвакуировать из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ и действий российских ДРГ.

Также генерал-лейтенант Сергей Наев призывал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться и называл Сумское направление наиболее опасным в Северной операционной зоне.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Снайперы Сумская область Войска РФ

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