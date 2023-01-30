Россия перебрасывает дополнительные силы к границе с Украиной в Курской области

30 января, 16:57
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Уничтоженная техника РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная техника РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Страна-агрессор Россия перебросила дополнительные силы и средства в Курскую область на границе Украины якобы для «обеспечения безопасности границы», заявил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 30 января. Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.

Старовойт утверждает, что в Курской области, которая граничит с Сумской, «сформирован солидный контингент» сил и средств. Он не раз бездоказательно обвинял Украину в якобы «обстрелах».

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины многие годы и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

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Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Курская область Война России против Украины

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