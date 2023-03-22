Старше Путина. В России впервые заметили переброску танков Т-54 — фото 22 марта, 12:35 Модернизированный в 1960-х танк T-45Б (Фото:CIT)

В России впервые заметили эшелоны с танками, которые снимают с хранения. Т-54. Их производили в середине XX века.



Фото опубликовали аналитики Conflict Intelligence Team в среду, 22 марта.

Танки везут из Приморского края, где расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков, на запад РФ. В одном эшелоне были как Т-54, так и танки, которые могут быть поздними Т-54 или Т-55.

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Для чего именно их хотят использовать, CIT выяснить не удалось, однако там констатируют: «Это однозначно свидетельствует о серьёзных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой».

Фото: CIT

Фото: CIT

Первые модификации Т-54 советская армия взяла на вооружение еще во второй половине 1940-х годов, Т-55 — в 1958-м. Ключевые недостатки этих моделей — отсутствие дальномеров, баллистических вычислителей, системы управления огнем, примитивные прицелы и неполноценная стабилизация оружия (у Т-54).

Фото: CIT

Фото: CIT

Фото: CIT

Также CIT проанализировала спутниковые снимки 1295-й базы. Аналитики выяснили, что в период между июнем и ноябрем 2022 года ее покинул как минимум 191 танк — вероятно, в основном Т-62. Количество может быть больше, поскольку наиболее боеготовые машины обычно расположены в ангарах.

«Это танки производства конца 1940-х и начала 1950-х годов. Старше Путина. Видимо, скоро Т-34 пойдут. А затем «Клим Ворошилов», — прокомментировал журналист Денис Казанский.





По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине как минимум 15 своих «непобедимых» танков Т-90М. Всего с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 марта ВСУ уничтожили 3557 российских танков, пять — за последние сутки.