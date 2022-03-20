Эшелон с танками и инженерные машины. Россия стягивает дополнительную технику из разных регионов — CIT 20 марта, 19:25 Цей матеріал також доступний українською Танки на эшелоне в Ростове-на-Дону (Фото:CIT)

Россия перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины. Об этом сообщает независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team.



Там рассказали, что интенсивность перебрасывания сейчас ниже, чем в течение месяцев перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, но российские силы могут применить еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп. Их общее количество может превышать 20 тысяч человек.

Видео дня

17 марта в Ростове-на-Дону на снятом видео был замечен эшелон с танками. Журналисты CIT выяснили из баз данных российской железной дороги, что он направлялся со станции Сибирцево в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии.

На следующий день в северных окрестностях Ростова был замечен эшелон с БТРами и грузовиками. Судя по направлению движения, поезд двинулся из Краснодарского края или Северного Кавказа, откуда везут пополнение из Абхазии и Южной Осетии.

Фото: CIT

Фото: CIT

Также CIT зафиксировала перебрасывание инженерных машин. Пользователи в соцсетях опубликовали видео, согласно которому в Иркутской области везли много военных эвакуаторов РЭС-КЛ и МТП-А2, предназначенных для вывоза неисправной или заброшенной техники.

На видео, снятом 18 марта возле Красного Села под Санкт-Петербургом, был замечен понтонный парк для наведения временных мостов и переправ. В CIT предполагают, что он может принадлежать 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

Фото: CIT

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.