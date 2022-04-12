Россия перебрасывает часть техники к границам Финляндии — Daily Mail 12 апреля, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Российская техника (Фото:Скриншот из видео Daily Mail)

Россия перебрасывает тяжелое вооружение к границам Финляндии, сообщает Daily Mail cо ссылкой на видео из открытых источников.

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«Российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, было замечено движущимся к границе с Финляндией… На неподтвержденном видео, загруженном прошлой ночью, видно, как два российских ракетных комплекса движутся по дороге в сторону Хельсинки на российской стороне границы», — сообщает СМИ.

Видео дня

Отмечается, что замеченные комплексы, вероятно, являются мобильным береговым комплексом обороны К-300П «Бастион-П». Они предназначаются для уничтожения надводных кораблей.

Россия начала перебрасывать технику к границам Финляндии после того как Хельсинки заявили о желании присоединиться к НАТО. По данным СМИ, Финляндия намерена вступить в Альянс уже этим летом.

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