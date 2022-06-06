«Система СССР и безответственность». Почему российские оккупанты отправляют на фронт генералов — разговор с военным экспертом 6 июня, 18:42 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дорога на Северодонецк, где идут тяжелые бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Устаревшая советская система управления войсками заставляет россиян отправлять на фронт генералов для непосредственного управления, где последние становятся жертвами умелых действий украинской армии, рассказал Радио НВ Михаил Жирохов, военный эксперт.

— Давайте начнем с Северодонецка. Потому что оттуда такие сообщения, которых не очень-то и ожидали. Что там происходит сейчас? И как мы можем оценивать ситуацию?

— Судя по официальным и неофициальным источникам, Северодонецк уже практически полностью зачищен от врагов. И сейчас он находится под контролем украинской власти. Но с военной точки зрения данная операция имеет тактическое значение. И не имеет столь большого оперативного или стратегического значения. Потому что этот город можно защищать, но я очень осторожно отношусь к обороне городов после Мариуполя.

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— Украинские защитники не цепляются за квадратные метры или квадратные километры, основная задача — вымотать врага, уничтожить как можно больше, то есть превратить в «хороших русских», и вот что касается удержания Северодонецка. Это действительно не имеет особого значения? Это больше похоже на символическую победу?

— Да, это больше символическая победа, хотя Северодонецк может держаться еще достаточно долго. Потому что имея под рукой Лисичанск и имея бывшие территории бывшего завода Азот, где находятся большие бомбоубежища, и есть большое количество разных построек, там возможно держать оборону очень долго. Но вот принято решение перейти в контрнаступление, каким-то образом вынудить противника перебросить [сил] еще больше сюда. Но я так понимаю, что тактическую ситуацию на месте видят лучше.

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