РФ отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге: Центр противодействия дезинформации назвал возможные причины

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, РФ, который планировали провести 27 июля ко дню ВМФ, отменили без объяснения причин.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Отмечается, что не будет ни прохода кораблей по Неве, ни салюта из Петропавловской крепости.

Как объясняет ЦПД, это произошло из-за того, что Кремль «больше не может делать вид», что война не касается российского тыла.

Реклама

«Война влияет на все сферы жизни в РФ, даже на такие символические и громкие события, как парад флота. Сегодня российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории», — отметили там.

Кроме того, в ЦПД предположили, что отмена парада могла быть принята из-за опасений военного командования, что потери флота в войне станут очевидными, а парад, который должен был бы демонстрировать «силу» РФ, «рискует произвести другое впечатление».

«На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов», — отмечает ЦПД.